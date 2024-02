LIVE – Cobolli-Coric 3-6 0-0 | quarti di finale Atp Montpellier 2024 | RISULTATO in DIRETTA

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Ile latestuale di, incontro valevole per ididel torneo ATP 250 di(cemento indoor). Il giovane romano, dopo aver sbarrato la strada in rimonta al veterano transalpino Gael Monfils, ha battuto in due set agili l’altro padrone di casa Constant Lestienne. Adesso il confronto con il top quaranta croato, quarta forza del seeding. Quest’ultimo è reduce dalla vittoria convincente messa a referto ai danni dello spagnolo Pedro Martinez Portero. Tra i due tennisti si tratta del primo scontro diretto allo di circuito maggiore. Saràa partire leggermente favorito secondo le quote dei bookmakers., tuttavia, non parte battuto ed è ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-1 Altra prima, altro punto. Conferma il vantaggio Coric. 40-0 Vola via il rovescio del l’azzurro . 30-0 ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Spara via la risposta di dritto Coric. 15-15 Ace!! 0-15 Palla corta, pallonetto di Cobolli ma smash ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.18 In caso di vittoria, ulteriore balzo nel ranking ATP per Cobolli, oltre al miglior risultato della carriera. Si isserebbe infatti provvisoriamente al nu ...Match importante per Flavio Cobolli all'Atp Montpellier. Oggi, venerdì 2 febbraio, sfida il 27enne croato Borna Coric. Il romano, che recentemente dalle qualificazioni è arrivato fino al terzo turno d ...Nei quarti di finale dell’ATP 250 Open Sud de France 2024 di tennis, in corso a Montpellier, in Francia, l’azzurro Flavio Cobolli affronterà il croato Borna Coric, numero 4 del tabellone: la sfida è ...