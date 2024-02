LIVE Cobolli-Coric 0-2 | ATP Montpellier 2024 in DIRETTA | inizio difficile per l’azzurro | indietro di un break

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 2 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-30 Risposta vincente di rovescio!! Passante diagonale sul serve&volley di. 30-15 Prima vincente. 15-15 Non tiene in campo il bimane. 0-15 Brutto errore dicon il dritto. 2-0 E’ buono purtroppo.. Si ferma Flavio chiedendo il falco su un rovescio diagonale di. 40-A Errore di rovescio in uscita dal servizio di, che ne offre un’altra. 40-40 Con la prima esterna, la annulla!! 30-40 Gran passante di rovescio in contropiede. 30-30 Super seconda in kick, gran dritto inside in vincente! 15-30 Decolla il dritto del. 15-15 Sul ritmo, il primo a sbagliare è con il dritto il romano. 15-0 Servizio e dritto in contropiede ...