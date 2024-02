LIVE Cobolli-Coric 0-1 | ATP Montpellier 2024 in DIRETTA | iniziato il match Romano in cerca del miglior risultato in carriera

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 2 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-40 Con la prima, la annulla!! 30-40 Gran passante di rovescio in contropiede. 30-30 Super seconda in kick, gran dritto inside in vincente! 15-30 Decolla il dritto dell’azzurro. 15-15 Sul ritmo, il primo a sbagliare è con il dritto il. 15-0 Servizio e dritto in contropiede. 1-0 In rete il rovescio dell’azzurro. 40-0 Appena lungo il rovescio di Flavio. 30-0 Ace (1°). Bornaal servizio 21.24 E’ probabile che la partita possa protrarsi, viste le doti da “fighter” del croato e, come ormai sappiamo, anche dell’azzurro. Sarà importante prendere il gioco in mano più volte possibile, confidando poco in regali del croato ex numero 12 del mondo e campione di Cincinnati nel 2022. 21.22 Giocatori in campo! Sorteggio in ...