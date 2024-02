LIVE Ciclocross | Mondiali 2024 in DIRETTA | l’Italia perde posizioni | per il podio si fa dura

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 2 febbraio 2024) 13.13 Gran Bretagna che si porta al comando! L'Under 23 britannico, Carrick-Anderson, completa la risalita della sua nazione e lascia sul posto la junior francese, che ovviamente non può tenere il suo ritmo. 13.12 Belgio che staccae si riporta su Canada e Slovacchia nella lotta per la quinta posizione. Più staccata Elisa Ferri. 13.11che perora dista 40?, missione quasi impossibile. 13.10 Gran Bretagna che prosegue nel suo recupero poderoso e si porta in seconda posizione a 16? dalla testa. Stati Uniti terzi a 16? e Repubblica Ceca quarta a 28?. 13.09 Italia che è in pista ora con Elisa Ferri, in una frazione molto delicata. Azzurra che ha recuperato una posizione ed è settima, ma staccata di 53? dalla testa. 13.08 La Repubblica Ceca ...