LIVE Ciclocross | Mondiali 2024 in DIRETTA | la Francia si porta a casa la medaglia d’oro nel Team Relay Italia 5a

(Di venerdì 2 febbraio 2024) 13.44 La nostra termina qui, grazie mille per averci seguito. A tutti gli amici di OA Sport un saluto e un buon proseguimento di giornata! 13.43 Domani il Mondiale di entra nel vivo, con la gara junior femminile, under23 maschile ed élite donne. 13.42 Per gli azzurri il podio è sfuggito nella terza frazione, dove Valentina Corvi non è riuscita a tenere il passo delle sue pari età ed è scivolata dalla seconda all'ottava posizione. Tutta esperienza per la giovane classe 2005, che è partita forte ma ha pagato caro lo scotto nella seconda parte del giro. 13.40 Gioele Bertolini riprende Stybar sul rettilineo finale e lo stampa in volata, regalando alla staffetta azzurra il quinto posto (+1'06"). Seguono Repubblica Ceca, ...