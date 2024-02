LIVE Ciclocross | Mondiali 2024 in DIRETTA | Agostinacchio nel tandem di testa nella prima frazione

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 2 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.41 In salita l’azzurro sorpassa il polacco, grande forza nelle gambe e superba azione del valdostano che prova ad andare via da solo! 12.40supera anche il Belgio e si lancia all’inseguimento della Polonia, le due nazionali hanno qualche metri di vantaggio su Belgio, Repubblica Ceca e Francia. 12.39 Polonia davanti a dettare il ritmo, fenomenale la partenza del classe 2007 belga, mentre dopo una partenza un po’ a rilentosale in terza posizione. 12.38 In questaBelgio che parte con uno juniores, Italia e Francia con un Under23, mentre strana la scelta della Gran Bretagna che inizia con una donna. 12.37 Per l’Italia cambiamenti rispetto all’annuncio della vigilia, con Filippo Fontana che non correrà ...