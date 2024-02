LIVE Anadolu Efes-Olimpia Milano 79-73 | Eurolega basket 2024 in DIRETTA | l’EA7 virtualmente dice addio ai play-in con un terzo quarto osceno

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 2 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGrazie a tutti per aver seguito con noi ladi questa sfida die buona serata! Vince, dunque, l’Istanbul, che supera 79-73 l’. Decisivo ilda incubo di, con solo 7 punti segnati, poi non riesce la rimonta negli ultimi 10 minuti. Un ko che,, significaalla corsa-in perche va a -3 vittorie dalla decima piazza. Stagione europea, dunque, quasi in archivio per Messina, che per l’ennesima volta non trova la soluzione a un quintetto che non funziona. 79-73 Due su due ai liberi per l’a chiudere il match 77-73 ...