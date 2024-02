LIVE Anadolu Efes-Olimpia Milano 47-45 | Eurolega basket 2024 in DIRETTA | avvio di ripresa osceno e i turchi rimontano

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 2 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA60-50 Tap-in vincente di Voigtmann 60-48 Due su due ai liberi per Willis eche scappano sempre più in un terzo quarto doveha segnato solo 5 punti 58-48 Thompson segna il +10 per l’, ora da sola in campo.non segna più, né da tre né da vicino 55-48 Schiacciata di un Pleiss che sta punendoancora una volta 53-48 Ma risponde subito Willis da oltre l’arco 50-48 Tripla di Shields dopo il timeout 50-45 Tripla di Larkin eche è ferma a 2 punti in oltre 5 minuti 47-45 Tripla di Pleiss e sorpasso! 44-45 Torna a segnare Pleiss e lo fa da tre punti 41-45 Si sbloccacon Kyle Hines 41-43 Già in bonus falliche in ...