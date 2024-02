Lite senza precedenti ad Amici 23 | una classifica fa saltare gli equilibri

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Incredibile cosa è successo nella scuola didi Maria de Filippi durante il daytime. Una votazione scatena l’ira dei ballerini. Gli animi si sono accesi nella scuola di23 in seguito ad una votazione volta a definire chi merita l’accesso al serale. Lanon è piaciuta e ci sono stati duri confronti tra gli allievi.23, c’è una– Fonte Facebook Maria de Filippi Pagina Ufficiale (Cityrumors.it)Nel mese di marzo 2024 sarà registrata l’ultima puntata di23 che andrà in onda prima del serale che inizierà sabato 16 marzo 2024. L’appuntamento sarà per le 21.20 circa su Canale 5. Una prima serata che vedrà impegnati i concorrenti in sfide agguerrite ma prima occorre capire chi avrà accesso ai live. Ogni ...