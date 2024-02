L' Italia del Rugby sfida gli inglesi

Leggi tutta la notizia su agi

(Di venerdì 2 febbraio 2024) AGI - Due defezioni pesanti per l'delnel match d'esordio del Sei Nazioni contro l'Inghilterra in programma sabato alle 15,15 a Roma (diretta su Tv8 e Sky Sport Uno), la prima del nuovo ct, il 49enne argentino Gonzalo Quesada. Lo staff medico della Nazionale ha fatto sapere che il trequarti Ange Capuozzo non sarà disponibile per una gastroenterite e il seconda linea Edoardo Iachizzi per il riacutizzarsi di un trauma pregresso alla spalla sinistra. In uno stadio Olimpico esaurito in cui sono annunciati oltre 20mila tifosi, con il numero 14 scenderà in campo Lorenzo Pani mentre in panchina saranno presenti con il numero 20 l'esordiente Alessandro Izekor e con il numero 23 Federico Mori. Per il resto l'recupera gli infortunati Danilo Fischetti, Tommaso Menoncello e Gianmarco Lucchesi, in ...