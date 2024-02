Lingard va in Corea | trovato un accordo biennale con il Seoul

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Jesse, ex stella del Manchester United, ripartirà delladel Sud e giocherà per l’FC. Ecco tutti i dettagli Jesse, ex stella del Manchester United, ripartirà delladel Sud e giocherà per l’FC. Il giocatore inglese, secondo quanto riportato da Sky Sports UK, firmerà un contrattocon opzione per il terzo anno. La trattativa è stata confermata anche dal tecnico deini, Kim Gi-dong: «Ho chiesto informazioni al nostro d.s. e lui mi ha risposto: ‘Sì, è vero, siamo in contatto con il giocatore, ma l’non è ancora confermato’. Se arrivasse, ovviamente, sarebbe fantastico per la K-League perché tanti tifosi stranieri si interesserebbero al nostro campionato. Non gioca da un po’, ...