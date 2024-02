Lindsay Lohan nel mezzo di un caotico matrimonio nella prima foto della rom-com Irish Wish

Non è del tutto indolore l’uscita in questi giorni del nuovo Mean Girls , adattamento cinematografico dell’omonimo musical di Broadway, a sua volta ... (cinemaserietv)

Lindsay Lohan collaborerà nuovamente con Netflix in occasione del film Our Little Secret , nel cast anche Kristin Chenoweth e Ian Harding. Lindsay ... (movieplayer)

In occasione dell'annuncio dei titoli in uscita nel 2024, Netflix ha diffuso la prima immagine ufficiale di Irish Wish, la prossima commedia romantica con protagonista Lindsay Lohan in arrivo sullo ...Lindsay Lohan è sopraffatta da un matrimonio nella prima immagine ufficiale di Irish Wish, prossima rom com in arrivo su Netflix.The Beekeeper di David Ayer vince al botteghino nordamericano battendo le nuove Mean Girls, il film targato Paramount adattamento del musical del 2018 (a sua volta basato sulla commedia cult del 2004 ...