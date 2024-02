Limite di 30 o 50km? Il cartello degli equivoci girato e poi rimosso ?Blitz di notte e ironia | «A Castelfidardo abbiamo Segnaleticaman»

esistono limiti di 50 km/orari). Marchiol ha in mente porte urbane, rialzi sulla carreggiata, asfalti colorati, chicane, segnaletica orizzontale più chiara. Non prima, però, di avere in mano i dati ...Il sindaco aveva chiesto l'innalzamento a 70 km orari nel tratto dove è stato posizionato autovelox. Dal controllo è emerso che le sanzioni sono regolari ...Filippo Bonali, ingegnere ambientale, estensore del Biciplan del Comune di Cremona e referente dell’area tecnica di Fiab Cremona, è tra i 130 tecnici che hanno firmato una lettera aperta ...