Libri | studio e pedana Andreoli agli Assoluti | | Sogno il pass per Parigi

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Prima di salire inspesso, Angela, ginnasta della Brixia Brescia, classe 2006 si rilassa leggendo un libro. Le letture, un po’ come avviene quando è in, la portano in un’altra dimensione. Non sa ancora se dovrà metterne in valigia per, ma intanto non ci pensa e lavora sodo. La stagione parte da Brescia, con la prima tappa del campionato italiano a Montichiari… "Gareggiare a Brescia sarà un’emozione bellissima perché è casa mia e ci sarà tanto pubblico. In questi giorni i biglietti sono arrivati al sold out, ci sarà tantissima gente. Di solito vai in trasferta, ti sposti con le tue compagnie di squadra. Qui sono a casa, sarà diverso. Sarà un modo rompere il ghiaccio: è il primo appuntamento di una stagione che sarà molto intensa". Lei come sta? "Il 2023 non è stato un anno semplice ...