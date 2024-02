Lezioni all’aperto anti-occupazione | Garantiamo il diritto allo studio

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 2 febbraio 2024) "Con questaci stanno negando il". Non ci stanno però insegn, docenti e anche un gruppo nutrito di studenti dell’istituto Severi-Correnti. Così ieri mattina si sono trovati fuori da scuola per un presidio e una contromossa. "L’istruzione è un nostro": lo striscione ai cancelli, mentre all’interno un altro gruppo restava barricato dentro la scuola e organizzava collettivi su autodifesa femminile, gentrificazione e Palestina per la primadell’anno, che dovrebbe andare avper tutta la settimana. Intanto fuori con tavolette di legno trasformate in banchi mobili, scooter come cattedre e marciapiedi come sedie, sono state organizzatealternative nonostante il freddo ...