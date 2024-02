Lewis Hamilton ama la Ferrari da sempre | come dimostra la sua collezione di supercar

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di venerdì 2 febbraio 2024)ama ladae lola suadi. Per molti l'annuncio del suo passaggio alla Scuderiaa partire dal 2025, cioè la prossima stagione, è stato del tutto inaspettato.è il pilota che ha ottenuto più vittorie, podi, pole position e punti nella storia della F1, dunque con lui le probabilità delladi riportare a casa il titolo iridato che manca dal 2007 aumentano, anche se l'immagine del pilota britannico èstata legata alla Mercedes. Una vera passione per tutti i motoriè un grande appassionato di motori e nonostante sia dalegato anche alle Mercedes stradali, non ha mai ...