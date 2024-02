Lewis Hamilton alla Ferrari | ufficiale il clamoroso passaggio!

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 2 febbraio 2024) La Scuderiaha annunciato a sorpresa il passaggio diRossa a partire dal 2025. Il sette volte campione del mondo, attualmente in forzaMercedes, si unirà a Charles Leclerc, formando una coppia di piloti da sogno che promette di infiammare il Circus della Formula 1. Un matrimonio da favola L’approdo dia Maranello rappresenta un vero e proprio terremoto nel mondo del motorsport. Il pilota britannico, considerato uno dei più grandi di tutti i tempi, ha sempre nutrito un grande amore per la, un sogno che si avvera finalmente. Un contratto pluriennale Le due parti hanno siglato un contratto pluriennale, la cui durata precisa non è stata ancora resa nota. Si stima che l’ingaggio disia uno dei più ...