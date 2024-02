Lewis Hamilton alla Ferrari

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Una notizia bomba sta riempiendo di adrenalina i tifosi dellacorrerà col Cavallino Rampante dal 2025. Dopo le anticipazioni di stampa è arrivata l’ufficialità da parte della stessa. “Sono entusiasta di questa nuova sfida”, le prime parole del 7 volte campione del mondo. “Ho trascorso 11 anni meravigliosi con questa squadra (la Mercedes, con cuicorrerà ancora per quest’anno, ndr.) e sono così orgoglioso di ciò che abbiamo raggiunto insieme. La decisione di andarmene è stata una delle più difficili che abbia mai dovuto prendere”. Secondo la Bbc, laè piombata su, vincitore di 7 titoli mondiali, per volontà del presidente John Elkann. Il Cavallino era impegnato nelle trattative per il rinnovo del contratto di ...

Roma, 2 feb. - (Adnkronos) - "E' una Grande sfida sia per la Ferrari che per Lewis, sono convinto che sia la squadra sia il pilota daranno tutto per ... (liberoquotidiano)

L’icona Mercedes al volante della vettura-icona con la quale sono diventate leggende Niki Lauda e Michael Schumacher: Lewis Hamilton ha annunciato il suo approdo in Ferrari a partire dal 2025 con un ...La notizia ha del clamoroso: Lewis Hamilton dal 2025 sarà un nuovo pilota Ferrari. Tifosi impazziti per l'arrivo dell'inglese, che da anni segue una dieta vegana e senza (o quasi) alimenti raffinati L ...Fandonie. La realtà è che la Ferrari stava tramando dietro le quinte per portare a Maranello Lewis Hamilton e la vittima sacrificale è stato Sainz. Dispiace certamente per colui che ha portato a ...