Lettere anonime dal Mic | Sgarbi si dimette da sottosegretario | “Un colpo di teatro”

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di venerdì 2 febbraio 2024) "Mi dimetto con effetto immediato dadel governo e lo comunicherò nelle prossime ore alla Meloni". Vittorioannuncia l'uscita dal governo Meloni nel corso di un evento a Milano. Quindi, da ora è "solo, non più". Non è certo un fulmine a ciel sereno. La motivazione di questa decisione repentina sembra essere legata a dueinviate dal ministro della Cultura all'Antitrust in cui si affermava che "non poteva tenere una conferenza da Nicola Porro".ha definito questa lettera "molto complessa e confusa".Ilha anche affrontato le inchieste giornalistiche di Report e de Il Fatto Quotidiano. Rispondendo alle domande dei giornalisti durante l'evento 'La ...