Lettera Usa-Ue | Israele viola diritto

(Di venerdì 2 febbraio 2024) 14.10 Una'transatlantica' con accuse adi "gravizioni delinternazionale", nella sua risposta al blitz di Hamas del 7 ottobre. La firmano oltre 800fra diplomatici e funzionari pubblici americani e Ue. La strategia israeliana "danneggia non solo la sicurezza di, ma anche la stabilità regionale, con un impatto negativo sugli obiettivi di sicurezza dichiarati dai nostri stessi governi", dicono,chiedendo cessate il fuoco,rilascio ostaggi e politiche per uno Stato palestinese, a evitare nuovi massacri.

Almeno la metà dei firmatari lavora per la Commissione europea. Tra questi anche italiani. In molti hanno deciso di restare anonimi per evitare ... (corriere)

Oltre 800 tra diplomatici e funzionari americani ed europei hanno sottoscritto un documento "transatlantico" in cui accusano Israele di "gravi violazioni del diritto internazionale" nell'ambito della ...