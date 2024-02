Legnano è crisi vera Esonerato Zattarin È l’ennesimo ribaltone

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 2 febbraio 2024)(Milano) Nel girone B della serie D cambio sulla panchina delcon l’esonero didopo la sconfitta con il Desenzano e l’arrivo di Andrea Liguori. "Purtroppo una scelta obbligata - spiega il direttore generale dei lilla Alessio Ferroni-: conosco molto bene e stimo misterma abbiamo dovuto dare uno scossone alla squadra affinchè comprenda che la salvezza è un obiettivo assolutamente da raggiungere in questa stagione. Mister Liguori, classe 1975, è un tecnico campano con trascorsi al Grosseto e al Napoli under 17, oltre che all’Agnonese e ad Avezzano". "Qualcosa -aggiunge il dg dei lilla - cambierà a livello di modulo, avendo lavorato il nuovo mister con il 4-3-3, il 4-3-1-2 e il 4-3-1-2, vedremo in questi primi allenamenti per preparare la gara con il Crema di domenica, coadiuvato dal ...