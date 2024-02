Legalità Roma – Raggi | De Santis e Canale | “Gualtieri snobba vergognosamente consiglio straordinario su Largo Jacovitti e i cittadini del Municipio IX”

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di venerdì 2 febbraio 2024) “L’assenza del sindacoaldelIX da noi richiesto sull’incendio di– avvenuto il 31 dicembre 2023 – è sintomatico della sua totale indifferenza nei confronti di una situazione che rischia di ripercuotersi gravemente sulla salute dei. La presenza del presidente Di Salvo non è, ovviamente, sufficiente a colmare un vuoto istituzionale lasciato da un primo cittadino che, anzichè interessarsi seriamente alla vicenda in oggetto, preferisce presenziare a eventi e inaugurazioni. IdelIX meritano più attenzione e rispetto, soprattutto alla luce del fatto che l’incendio dinon è un rogo privato come tanti ...