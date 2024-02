Lecce | le pagelle di CM | Dorgu e Piccoli la ribaltano | Oudin su punizione

Partita spettacolare quella vista al Via del Mare tra Lecce e Fiorentina. Le due squadre non si sono affatto risparmiate, con la squadra di D'Aversa che ha conquistato una incredibile vittoria in ...La sfida del Via del Mare si decide nel finale, con i viola che falliscono l'aggancio momentaneo al quarto posto in classifica ...Al termine di Lecce-Fiorentina, siamo pronti per dare i giudizi ai giocatori ...le azioni o consultarci con gli altri colleghi prima di pubblicare le nostre pagelle. Gioca con una cattiveria ...