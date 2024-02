Lecce-Fiorentina | Serie A | streaming | probabili formazioni | pronostici

(Di venerdì 2 febbraio 2024)è una partita della ventitreesima giornata diA e si gioca venerdì alle 20:45:, diretta tv,. Proprio come avvenne nella passata stagione ilsta dilapidando l’enorme vantaggio accumulato nella prima parte del campionato nei confronti delle dirette concorrenti. Krstovic – IlVeggente.it (Ansa)Da settembre in poi, infatti, i i salentini sono stati capaci di avere la meglio solo sul Frosinone: dopo la vittoria contro i ciociari, ottenuta a metà dicembre, sembrava che il peggio fosse ormai alle spalle ed invece nelle sei gare successive hanno racimolato a malapena un punto, riuscendo ad evitare la sconfitta esclusivamente nello scontro diretto con il Cagliari. E se contro Lazio e ...

Dopo il trasferimento alla Fiorentina , Andrea Belotti subito nei convocati di Italiano per la trasferta di domani sera contro il Lecce . L’ormai ex ... (sportface)

Sta tramontando, in queste ore, la trattativa della Fiorentina con il genoa per l'esterno islandese Gudmundsson. Tra l'offerta dei Viola e la ... ()

Un punto conquistato nelle ultime tre partite per la Fiorentina, scesa dal quarto al sesto posto in classifica, che fa visita a un Lecce in... (calciomercato)

Lecce -Fiorentina oggi in tv: orario, programma Serie A, streaming, probabili formazioni Attenzione all’attesissima sfida delle 20.45 tra il Lecce di Roberta D’Aversa e la Fiorentina di Vincenzo Itali ...LECCE – Anticipo del venerdì della ventitreesima giornata del campionato di calcio di serie A. Il Lecce di Roberto D’Aversa ospita la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Entrambe arrivano alla sfida delu ...Torna il campionato con l’anticipo della 23ª giornata. Si gioca Lecce-Fiorentina: fischio d’inizio alle 20.45. I viola convocano subito Belotti ...E lì la Fiorentina ha detto basta. Pradè ...Sinonimo del fatto che tatticamente è al vaglio un’evoluzione del modulo. Non da stasera a Lecce, certo, ma l’arrivo del Gallo e la contemporanea ...Una sola vittoria nelle ultime 18 partite giocate per D’Aversa che non avrà Ramadani, squalificato. Italiano con Belotti in panchina, pronto a fare il suo ...