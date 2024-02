Lecce Fiorentina | presenti stasera 300 tifosi viola in Puglia

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di venerdì 2 febbraio 2024)peril popolosi è presentato allo stadio Via Del Mare per sostenere Nico Gonzalez e compagni Nonostante il calciomercato abbia lasciato un po’ di amaro in bocca, il popoloè sempre comunque presente per sostenere la, e per la sfida dicontro ilnon sarà da meno. Come riportato da La Nazione, nel settore ospiti dello stadio Via Del Mare sonoben 300fiorentini per portare la squadra alla vittoria.