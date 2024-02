Lecce-Fiorentina | i viola vogliono tornare a correre Le ultime sulle formazioni e tv

(Di venerdì 2 febbraio 2024), 2 febbraio 2024 – Archiviato il mercato di riparazione (con un po’ di delusione tra i tifosi per il mancato arrivo di Gudmundsson e la curiosità di vedere Belotti in maglia) per latorna il campionato. Stasera alle 20.45, diretta tv su Dazn, i gigliati cercano auna vittoria per riprendere ain classifica. Di fronte, però, c’è un avversario ostico, ilappunto, dal carattere indomito e che ha la spinta entusiastica del tifo giallorosso. Per quanto riguarda le scelte di mister Vincenzo italiano, il nuovo arrivato (in prestito dalla Roma), il “Gallo” Belotti, partirà dalla panchina. In attacco Beltran favorito su Nzola, mentre finalmente Nico Gonzalez dovrebbe partire dal 1° minuto. A centrocampo Lopez prende il posto di Arthur che è fermo per ...

Chiuso il calciomercato, è tempo di tornare sul campo. La Fiorentina domani sera sarà impegnata nella difficile trasferta di Lecce, al Via del Mare. Lo farà con più di ...Torna la Serie A : ad aprire le danze il match del Via del Mare tra Lecce e Fiorentina , in programma domani sera alle ore 20.45. Dopo il ko al… Leggi ...Quale futuro per Antonin Barak L'ex Udinese e Verona è in uscita dalla Fiorentina, con il Cagliari principale candidata per accoglierlo in prestito secco, sino al termine della stagione. Un affare ch ...Il giorno della chiusura del calciomercato è anche giorno d’importante vigilia per il Lecce. Domani sera alle 20.45 le luci del Via del Mare si accenderanno per il primo anticipo della 23°giornata di ...Ventitreesima giornata di Serie A. Si comincia al Via del Mare tra Lecce e Fiorentina, venerdì alle 20.45. Tre sconfitte consecutive per i salentini, chiamati a vincere per allontanarsi dalla zona ros ...