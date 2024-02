Lecce Fiorentina | dove vederla | orario e probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Al Via del Mare andrà in scena la sfida di Serie A tra: le ultimissime diconvedere il match Al Via del Mare andrà in scena la sfida di Serie A tra. I pugliesi sono reduci da un momento piuttosto negativo e hanno bisogno di punti per provare a uscire dalla zona rossa della classifica. L’avversario di turno però è la Viola di Vincenzo Italiano, ko contro l’Inter nell’ultimo turno e vogliosa di ritrovare punti importanti per la zona Champions League. Un match interessante perché in casa i salentini sono avversario difficile da affrontare. Andiamo a vedere le ultimissime dai campi con levedere il match. Le ...