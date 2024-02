Lecce-Fiorentina 3-2 | rimonta giallorossa al fotofinish

Vittoria pesantissima per il Lecce che batte la Fiorentina 3-2 con due gol segnati nei minuti di recupero. Lecce in vantaggio nel primo tempo grazie alla rete di Oudin. Nella ripresa la Fiorentina ...Finisce 3-2 per il Lecce la gara Coin la Fiorentina. I giallorossi passati in vantaggio subiscono la rimonta viola, ma non si abbattono e nel recupero superano gli avversari. Dopo la sconfitta ...Al termine di Lecce-Fiorentina, siamo pronti per dare i giudizi ai giocatori del Lecce. I nostri voti ai calciatori giallorossi sono assegnati in real time durante il match e non abbiamo il tempo ...