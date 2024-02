Lecce Fiorentina 3-2 | grande rimonta dei pugliesi

(Di venerdì 2 febbraio 2024), match valevole per la giornata del campionato di Serie A TIM 2023/2024: cronaca e diretta live La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita: valevole per la giornata del campionato di Serie A TIM 2023/2024. PRIMO TEMPO La partita s’incanala con i viola che provano ad attaccare puntando su Nzola, a fronte di unche aspetta l’avversario in contropiede. Ilpoi prende coraggio e colpisce addirittura un palo con Kaba. Il vantaggio è questione di tempo, e al 17? infatti Oudin porta in vantaggio i padroni di casa con una punizione dal limite. Se Krstovic colpisce un palo, poco dopo è Faraoni a sfiorare il pareggio. SECONDO TEMPO Incomincia la ripresa e subito latrova la via del pareggio con ...

Finisce 3-2 per il Lecce la gara Coin la Fiorentina. I giallorossi passati in vantaggio subiscono la rimonta viola, ma non si abbattono e nel recupero superano gli avversari. Dopo la sconfitta ...Lecce-Fiorentina, cronaca e tabellino del match. – La giornata 23 di Serie A si è aperta come ormai capita spesso di venerdì sera alle 20:45. A sfidarsi sono state Lecce e Fiorentina: una partita ...È una Fiorentina che non riesce a rendersi pericolosa 35' - Chance di testa per Faraoni! Cross dalla sinistra di Biraghi, testa dell'ex Verona ma palla che finisce sul fondo 27' - Secondo palo per il ...