Lecce-Fiorentina 3-2 | clamoroso al Via del Mare | Piccoli e Dorgu la ribaltano nel recupero

(Di venerdì 2 febbraio 2024), 2 febbraio 2024 - Anticipo del venerdì della ventitreesima giornata di Serie A che mette di fronte ile la. I padroni di casa non vincono dal sedici dicembre, nel 2-1 contro il Frosinone, e attualmente occupano il 14° posto in classifica con 21 punti, solo a +3 dalla zona rossa. D'Aversa deve fare a meno dello squalificato Ramadani, ma ci sarà Banda che partirà titolare. Dall'altra parte nelle ultime tre trend negativo anche per ladi Italiano che ha raccolto due sconfitte e un pari, dunque con la voglia di tornare a centrare un successo per ritornare in zona Champions League in attesa dei match di Roma e Atalanta. Parte dalla panchina il Gallo Belotti perché davanti c'è Mbala Nzola con Beltràn nei tre dietro assieme al recuperato Sottil, fuori anche Arthur per affaticamento e Nikola ...

Vittoria pesantissima per il Lecce che batte la Fiorentina 3-2 con due gol segnati nei minuti di recupero. Lecce in vantaggio nel primo tempo grazie alla rete di Oudin. Nella ripresa la Fiorentina ...Finisce 3-2 per il Lecce la gara Coin la Fiorentina. I giallorossi passati in vantaggio subiscono la rimonta viola, ma non si abbattono e nel recupero superano gli avversari. Dopo la sconfitta ...Al termine di Lecce-Fiorentina, siamo pronti per dare i giudizi ai giocatori del Lecce. I nostri voti ai calciatori giallorossi sono assegnati in real time durante il match e non abbiamo il tempo ...