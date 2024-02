Lecce Fiorentina 1-0 LIVE | INIZIA IL SECONDO TEMPO

(Di venerdì 2 febbraio 2024), match valevole per la giornata del campionato di Serie A TIM 2023/2024: cronaca e direttaLa cronaca, sintesi e direttadella partita: valevole per la giornata del campionato di Serie A TIM 2023/2024. PRIMOLa partita s’incanala con i viola che provano ad attaccare puntando su Nzola, a fronte di unche aspetta l’avversario in contropiede. Ilpoi prende coraggio e colpisce addirittura un palo con Kaba. Il vantaggio è questione di, e al 17? infatti Oudin porta in vantaggio i padroni di casa con una punizione dal limite. Se Krstovic colpisce un palo, poco dopo è Faraoni a sfiorare il pareggio....

Episodio da MOVIOLA in Lecce-Fiorentina con il calcio di rigore inizialmente assegnato dall’arbitro Giua per un netto fallo in scivolata di ... (sportface)

Lecce-Fiorentina apre la 23esima giornata di serie A al Via del Mare. Tutto pronto per la sfida. Prima della gara a Dazn l'allenatore del Lecce Roberto D'Aversa parla così: "Sarà una partita sporca ...È una Fiorentina che non riesce a rendersi pericolosa 35' - Chance di testa per Faraoni! Cross dalla sinistra di Biraghi, testa dell'ex Verona ma palla che finisce sul fondo 27' - Secondo palo per il ...02.02 18:25 - ON AIR - Avv. Grassani: "Caso Osimhen, il Napoli rischia una penalizzazione No, è una ipotesi fantasiosa e fuori da ogni logica" ...