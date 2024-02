LEARNING TIME WITH TIMMY | LA SERIE DI RAI YOYO CHE INSEGNA L’INGLESE AI BAMBINI

(Di venerdì 2 febbraio 2024) RaiPlay Kids presenta “”, boxset disponibile in esclusiva su RaiPlay dal 2 febbraio e su Raidal 12 febbraio, dedicato ai più piccoli per l’apprendimento della lingua inglese in compagnia die dei suoi simpatici amici. Tratta dalla“Shaun, vita da pecora” e dal programma d’animazione “”, “” è stata sviluppata dalla Aardman Animations insieme al British Council, che ha realizzato questa collaborazione per permettere aidi imparareall’interno di un contesto che li coinvolge con immediatezza, grazie alla complicità del personaggio ...

L'educazione linguistica dei più piccoli diventa un'avventura divertente grazie a "Learning Time with Timmy", la serie che sbarca in esclusiva su RaiPlay il 2 ...Roma, 1 feb. (askanews) – RaiPlay Kids presenta "Learning Time with Timmy", boxset disponibile in esclusiva su RaiPlay dal 2 febbraio e su RaiYoyo dal 12 febbraio, dedicato ai più piccoli per l'appren ...