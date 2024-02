Le ultime da Casteldebole | l’esterno polacco potrebbe giocare la quinta partita di fila da titolare Rientra Orso | Urbanski in ascesa

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Largo alle sorprese. O, ancora meglio: fiducia confermata alla gioventù. Già perché ciò che emerge dall’antivigilia diè che chiviaggiare verso ladidaè Kacper(foto). Ilclasse 2004infatti essere confermato sulla sinistra, quella più calpestata dal Milan nella gara di una settimana fa. Ma conta l’atteggiamento e il lavoro settimanale, e Motta lo sa bene: "Tanti calciatori hanno la forza dibene in diversi ruoli,e Fabbian sono tra questi. Io non mi invento niente, tutte le scelte che faccio nascono dal livello profuso in allenamento. Ecco perché loro due hanno giocato a San Siro". E a Motta, quando si pronuncia il nome di ...

Sul match contro il Milan "Grandissima partita, ma ora è un capitolo chiuso, pensiamo al Sassuolo". Sugli arbitri "Niente di aggiungere". Sul Sassuolo "I problemi li abbiamo tutti, bisogna saperli aff ...Probabili formazioni Bologna-Sassuolo – Dopo Fiorentina-Milan delle ore 18:00, la 23^ giornata di Serie A proseguirà alle 20:45 con Bologna-Sassuolo, ultime squadre in campo questo sabato. I padroni d ..."Ripresi questa mattina gli allenamenti in preparazione a Bologna-Sassuolo: oggi i ragazzi hanno svolto attivazione atletica ed esercitazioni tecnico-tattiche. Sydney Van Hooijdonk è rientrato in ...Il Bologna cerca un attaccante di scorta per sostituire Van Hooijdonk in caso di uscita e il nome di Jens Odgaard è uno dei più attenzionati. Il giocatore danese cerca spazio dopo aver fatto molta pan ...13.45 - Thiago Motta, allenatore del Bologna, è atteso a Casteldebole per la conferenza stampa in vista della trasferta di sabato a Milano. Qui.