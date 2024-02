Le sanzioni di Biden contro i coloni israeliani fanno infuriare Netanyahu

Ordine esecutivo del presidente americano, il premier israeliano non ci sta Un ordine esecutivo del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden , per ... (sbircialanotizia)

Gli Stati Uniti si preparano a lanciare una serie di attacchi contro obiettivi iraniani in Siria e in Iraq. Questo per lo meno è quanto indicano ... (open.online)

Gerusalemme Seduti in mezzo alla strada a fermare i camion, i piedi a sbracciarsi verso i soldati, agitati con gli autisti arabi. «Sono io il padrone qui, tu sei lo schiavo» urla a uno di loro il raga ...Via libera degli Stati Uniti a una serie di attacchi nella regione. Biden annuncia sanzioni contro le violenze dei coloni in Cisgiordania. Netanyahu critica: “Non servono provvedimenti drastici” ...Guerra Israele-Hamas a Gaza, le ultime notizie in diretta live di oggi, venerdì 2 febbraio. Tutte le informazioni. Scopri di più ...