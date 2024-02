Le sanzioni americane contro dei coloni israeliani sono un gesto forte

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Il 1 febbraio il presidente degli Stati Uniti ha firmato un ordine esecutivoquattro persone coinvolte nelle violenze in Cisgiordania. La portata del provvedimento è limitata, ma è un segnale politico per Netanyahu. Leggi

Via libera degli Stati Uniti a una serie di attacchi nella regione. Biden annuncia sanzioni contro le violenze dei coloni in Cisgiordania. Netanyahu critica: “Non servono provvedimenti drastici” ...La mossa irrita Netanyahu. Al Cairo l'assenso di Hamas all'intesa sulla tregua nella Striscia ...Il 1 febbraio Biden si trovava in Michigan, lo stato in cui vive la più nutrita comunità arabo-americana, molto critica nei confronti della sua amministrazione. Il secondo destinatario del messaggio ...