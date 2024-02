Le più belle frasi delle canzoni di Geolier

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Classe 2000, nato a Napoli,all’anagrafe è Emanuele Palumbo. Si tratta di un rapper molto giovane, ma molto apprezzato per i suoi brani. Gli album pubblicati in studio sono due e dai suoi testi emergono tematiche a lui care come le sue radici, parlastrade che si possono prendere nel corso della vita, parla di sentimenti, di denaro, ma anche dei suoi idoli. Brani che parlano dei luoghi in cui è cresciuto, come Secondigliano il quartiere di Napoli, epersone che vivono lì. Nonostante sia sulla scena musicale da pochi anni, i suoi brani hanno saputo far vibrare le corde del cuore a tantissime persone. Non ha caso i suoi dischi hanno già ricevuto importanti riconoscimenti per le vendite. Ed è tra i protagonisti di Sanremo 2024, la 74esima edizione della kermesse canora. DiLei ha scelto lepiù ...