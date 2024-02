Le norme assurde dell' Europa che fanno arrabbiare gli agricoltori

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di venerdì 2 febbraio 2024) La mela deve avere un diametro minimo di 60 mm. Le carote non devono essere né legnose né biforcute. Il cappone deve essere ingrassato per almeno 77 giorni per essere messo sul mercato. L'olio prodotto entro il 30 settembre è "vecchio", ma se esce dal frantoio dopo la mezzanotte è "nuovo”. Per le lattughe è ammesso un difetto di colorazione tendente al rosso, ma l'aspetto non deve risulti seriamente alterato. Sono decine e decine le direttive e i regolamenti europei per la tutelaa sicurezza alimentare che impongono standard rigidi agli. Da sempre gli addetti ai lavori contestanoe criteri che, spiegano, mettono in ginocchio il settore. Anche perché, la concorrenza è agguerrita e non deve sottostare a “regole di righello e estetica”, né di limiti di produzione o standard di sicurezza. E la marcia dei trattori ...