Le mosche bianche di Arezzo

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Incredibile ma vero! Finalmente in mezzo a tanta sporcizia, maleducazione e disservizi, ancheriesce ad avere qualche persona educata e responsabile. Il soggetto in questione, di cui non sappiamo il nome, e che virtualmente se ci legge ringraziamo, invitando altri a seguire il suo esempio, è l’unico che finora parcheggi ail monopattino elettrico esattamente nel cerchio colorato che è preposto alla sosta. Il luogo è la piazzetta della Madonna del Conforto, nei pressi del Duomo, e per una volta non ci scagliamo contro nessuno, sperando che in futuro potremo scrivere di nuovo di esempi virtuosi. L'articolo proviene daNews - L'Ortica notizie pungenti.