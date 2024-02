Le luci di Sanremo adesso illuminano di più le cantanti?

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Tra i big che tra pochi giorni entreranno in gara aci sono solo nove donne, 10 con Angela Brambati dei Ricchi e Poveri. E una ricerca dell’associazione Equally ha rivelato che dal 1950 al 2022 lehanno rappresentato solo il 5,9% del totale. "Ma nel 1951 vinse Nilla Pizzi in un’edizione d’esordio che annoverava lei, il duo Fasano, tutto femminile e il solo Achille Togliani in rappresentanza del sesso maschile. E tuttora è donna la detentrice del maggiori numero di vittorie, Iva Zanicchi, mentre resterà negli annali come un unicum Gilda, oggi albergatrice a Torino, che nel ’75 s’impose con un brano di cui lei stessa era unica autrice", annotano Marco Rettani e Nico Donvito, autori di ’Ho vinto il Festival di- Storie di vita e di musica raccontate da chi il Festival lo ha vinto’ (La Bussola edizioni, 424 pagine, ...