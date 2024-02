Le elezioni regionali in Sardegna sono un test decisivo per la segreteria di Elly Schlein

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Il primodell’anno per il Partito democratico diè domenica 25 febbraio, lein. Gara incerta e forse mai così importante per gli effetti politici nazionali. Al giudizio dei cittadini sardi si mostrerà efficace la alleanza strategica tra Pd e Movimento 5 stelle sul nome di Alessandra Todde, parlamentare grillina fortemente voluta, diciamo pure imposta, da Giuseppe Conte. Una candidatura romana che ha bellamente bypassato le primarie che il Pd si è ben guardato di fare. Ma andiamo subito al sodo: se Todde, che al momento appare sfavorita rispetto al candidato della destra Paolo Truzzu, meloniano, non ce la facesse e per giunta il Pd non dovesse andare bene come lista, per la segretaria si aprirebbe un problema serio. C’è il precedente, in tutt’altro ...