Le cifre e l’analisi Sono stati investiti 760mila euro

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Si è chiusa ufficialmente la sessione invernale di calciomercato. Trentadue giorni in cui il Pisa ha operato quasi esclusivamente in uscita, al netto dell’arrivo di Bonfanti. Nonostante ciò, la società nerazzurra termina la finestra di gennaio in passivo, di circa. Il tandem Stefanelli-Corrado ha condotto tre operazioni in entrata, tutte e tre a titolo definitivo, con gli acquisti dei giovani Pavanello e Durmush dal Campodarsego e dalla Sancatadaldese, entrambi per una cifra inferiore a 50mila, che vanno ad aggiungersi ai 750milaspesi per il centravanti dal Modena, cifra che ha rappresentato un conguaglio economico oltre alla cessione agli emiliani di Gliozzi. Quella dell’ex numero 9 nerazzurro è stata l’unica partenza, delle sette totali, a titolo definitivo dal Pisa di questa sessione che ...