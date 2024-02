Le certezze di Thiago Io penso solo al Sassuolo Non giudico i nuovi arrivi | dovrò vederli all’opera»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Il mercato che ha chiuso i battenti consegna a Motta un Bologna più competitivo? Giudizio sospeso: "Castro è al Preolimpico e ne riparleremo quando sarà con noi. Odgaard ha fatto un ottimo primo allenamento col gruppo, ma bisogna lasciargli tempo. Ilic è ancora un po’ indietro. Sono ragazzi presi per aiutarci e per competere: in base a quello che vedrò parteciperanno o no". L’entusiasmo è un’altra cosa. Main sala stampa va letto dei dettagli: nella mimica facciale, nei silenzi, nelle pause studiate e perfino negli slanci imprevisti. Come quello che, da allenatore di uno dei Bologna più penalizzati, nella recente storia, dalle decisioni arbitrali, ieri lo ha reso protagonista di un sincero mea culpa. Il tema è: lo sgarbo di Massa a San Siro (vedi rigore più che generoso assegnato al Milan per il contatto Ferguson-Kjaer) ha prodotto l’espulsione, con ...