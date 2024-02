Le bizzarre accuse a Jake Gyllenhall da parte del regista francese Thomas Bidegain

(Di venerdì 2 febbraio 2024) In un’intervista al magazineTechnikart, ilsi è detto molto amareggiato per il fallimento della versione in lingua inglese del suo thriller di sopravvivenza Soudain Seuls. Il film, che sarebbe dovuto intitolarsi Suddenly e che avrebbe dovuto contare su protagonisti del calibro die Vanessa Kirby, non ha infatti mai visto luce. Il motivo? Lo studio afferma che la colpa è da attribuire alle “differenze creative”, tuttaviaincolpa chiaramente Gyllenhaal, lanciandosi in una serie dia dir pococontro il due volte candidato all’Oscar.afferma film sarebbe andato in ...

Figura anche Vincenzo Di Lauro 48 anni, secondogenito del fondatore dell'omonimo clan Paolo Di Lauro, già in carcere, tra le cinque persone a cui oggi i carabinieri del Ros e Di Casoria, e la DDA Di N ...L'ultima tappa della storia del gatto di Nino Frassica, che potremmo intitolare Gone Gatto Hiro Gone è recentissima: in un video iniziato a circolare nelle ultime ore si vede Barbara Exignotis, moglie ...La bizzarra storia della causa tra Take Two Entertainment, proprietaria di Rockstar Games, e Remedy per l'suo improprio della R nel logo ...