Lazio, parla l'intermediario di Kent: 'La colpa è solo del giocatore, ha cambiato idea...' (Di venerdì 2 febbraio 2024) Intercettato da LaLaziosiamonoi.it, l'intermediario che ha curato la trattativa per il trasferimento dell'esterno inglese Ryan Kent... Leggi tutta la notizia su calciomercato (Di venerdì 2 febbraio 2024) Intercettato da Lasiamonoi.it, l'che ha curato la trattativa per il trasferimento dell'esterno inglese Ryan...

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

" Manca sempre meno al giorno di Atalanta - Lazio, big match che vale moltissimo in zona Champions League. Intervenuto sulle frequenze di Radio Olympia, Valter Bonacina, ex bandiera nerazzurra ...

L`affare Kent, sfumato all`ultimo minuto del mercato invernale, ha lasciato l`amaro in bocca in casa Lazio. A svelare il perchè del mancato arrivo dell`ala inglese.Felipe Caicedo ancora a caccia di una nuova avventura. L'attaccante 35enne, dopo la sua ultima esperienza in Arabia Saudita con l'Abha Club, è finito nella lista degli ...