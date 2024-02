Lazio | il solito epilogo senza lieto fine

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 2 febbraio 2024) IL «rinforzino», lasi arrende al finale già scritto più volte. Tutto fatto per l'esterno Kent, inglese del Fenerbahce, un ripiego intendiamoci che, comunque, sarebbe stato utile per aiutare Sarri. Invece, la solita beffa a pochi minuti dal gong con i tifosi che si erano accontentati pur di non vedere la casella degli acquisti di gennaio desolatamente vuota. Un altro flop del presidente Lotito che, perso il parafulmine Tare, ha mostrato quanto la sua gestione sia approssimativa e tardiva. Per carità, i risultati sono miracolosi però la ripetitività degli errori mostra un sospetto gusto del piacere nel deludere la passione della sua gente. Ora è chiaro, più di questo non si può fare, per volontà o possibilità, ognistra di mercato è una stazione della via crucis. Laaveva bisogno di un rinforzo in quella zona di campo con ...