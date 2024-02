Lavori sulla tratta Bergamo-Ponte San Pietro | sul sito Trenord una pagina con le info per i pendolari

Anche oggi trattiamo quella che a nostro avviso non può definirsi altro che truffa. Purtroppo stavolta dovete accettare il racconto che stiamo per ... (butac)

la vicenda giudiziaria sulla morte dell’operaio 39enne di Martano, Fabio Sicuro, avvenuta il 21 settembre del 2021 in seguito alla caduta dal solaio di un casolare nelle campagne di Palmariggi, dove ...Superstrada Ferentino-Sora, limite di velocità già portato da 70 a 50 ora a 40 per gli avvallamenti sul manto stradale ma dei lavori promessi non c'è traccia; Una ...(foto da www.provincia.va.it) Iniziati i lavori per la pista ciclopedonale nel comune di Malnate, parte del progetto emblematico MOVE ON per la riqualificazione della Valle Olona.