Lavori bloccati all’anfiteatro Fratelli d’Italia chiede lumi

(Di venerdì 2 febbraio 2024) IRastatt diventano oggetto di una interpellanza dei consiglieri comunali di, Lucia Tarsi e Giuseppe Pierpaoli. "Vorremmo conoscere – scrivono i consiglieri – i motivi (siano essi tecnici o amministrativi) per i quali l’interruzione deiprosegue da più di un mese e quale sarà la ricaduta sul crono-programma complessivo". I consiglieri d’opposizione chiedono anche di essere informati "su quale sarà la conseguente nuova programmazione della data di fine(originariamente il 13 marzo 2025), entro la quale termine dovranno essere completati l’intervento di riqualificazione e la relativa chiusura del cantiere". Nell’interrogazione si fa notare che il cantiere è fermo da dicembre e che, in base a quanto sostenuto ...

Provincia di Grosseto e Comune di Capalbio illustrano il progetto per la rotatoria sulla strada provinciale Pedemontana ...Nella mattinata di giovedì 1 febbraio gli agenti della Polizia Municipale sono intervenuti in Piazza Piemonte e Lombardo a Marsala per bloccare i lavori ...