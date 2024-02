Lavori al ponte sullo Stella Si riparte dopo lo stop

(Di venerdì 2 febbraio 2024) L’alluvione dello scorso novembre aveva rallentato l’iter, impedendo l’esecuzione dei campionamenti necessari alla progettazione. E nei giorni scorsi, il Comune ha quindi concesso una proroga sino al prossimo 30 giugno all’azienda che dovrà occuparsi delle fasi di progettazione definitiva ed esecutiva. Questo il punto sull’operazione da 250mila euro che dovrà riguardare la messa in sicurezza del, lungo via Larga. Un’opera che prevede opere manutentive ordinarie e straordinarie sull’infrastruttura, oltre all’installazione del guard rail ai margini dell’attraversamento. Proprio tre giorni fa il Comune ha proceduto all’affidamento dei carotaggi: lo studio associato di ingegneria che dovrà occuparsi di progettare quello che sarà poi il cantiere aveva richiesto la possibilità di prelevare alcuni campioni in loco ed è ...

Fondi – Approvato il progetto esecutivo e indetta la gara per l’affidamento dei lavori : è finalmente ad un punto di svolta l’iter per il rifacimento ... (temporeale.info)

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione delle barriere di sicurezza, sarà Chiusa per due notti la stazione di Ponte Corvo , nei ... (romadailynews)

Un lavoro molto atteso. Su una strada che è stata teatro di incidenti gravissimi. Un intervento portato recentemente a termine dal Comune riguarda il completamento dell’asfaltatura dalla rotonda di vi ...Con portentosa bacchetta magica, in meno di 24 ore, l’Autorità di Bacino ha dato il parere, l’Anas ha buttato via la bozza, ha rifatto il progetto (comprese le vie d’accesso) con altezza e sponde, ect ...FERMO - Il sindaco Paolo Calcinaro la definisce «la strada per lo sviluppo futuro di città e territorio». Procede, pur con qualche criticità, l’allargamento ...PESARO - I guard-rail vecchi e vetusti non ci sono più. Ora sono stati sostituiti da barriere completamente nuove, Questo lavoro prioritario sul cavalcaferrovia è ...Obiettivo la sistemazione della sponda destra già intaccata dalla corrente Rfi ha messo a disposizione oltre un milione. Sotto la lente anche la ciclabile ...