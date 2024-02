Lautaro Martinez bomber dell’Inter! Ennesimo record ad un passo

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 2 febbraio 2024)ha segnato 19 gol in altrettante presenze in questa stagione. L’argentino sta riscrivendo ognie presto potrebbe batterne un altroMartìnez, in questa stagione, sta riscrivendo le classifiche all-time dell’Inter. I suoi 19 gol in campionato, in altrettante partite, rappresentano un bottino incredibile e che l’argentino ha l’occasione di accrescere. Il ‘Toro’ è vicinissimo ad un altro traguardo: se dovesse segnare un altro gol diventerebbe il terzo giocatore della storia dell’Inter a segnare almeno 20 gol in tre stagioni di fila dopo Meazza e Nyers. Campioni del passato che hanno segnato indelebilmente la storia dell’Inter: proprio quello che sta facendo, capitano e leader indiscusso della squadra. NUMERI ...