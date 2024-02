Laurea in memoria di Giulia Cecchettin | oggi la consegna alla famiglia

Padova , 1 febbraio 2024 – Tutto pronto per la laurea di Giulia Cecchettin al l’università di Padova , un traguardo per la studentessa di 22 anni di ... (ilrestodelcarlino)

La ragazza è stata uccisa dall'ex fidanzato a soli cinque giorni dall'importante traguardo in Ingegneria Biomedica all'università di Padova ...Venerdì 2 febbraio alle ore 11 si terrà nell’aula magna dell’Università di Padova la cerimonia di laurea alla memoria di Giulia ...Venerdì 2 febbraio, la laurea della studentessa 22enne uccisa dall'ex fidanzato reo confesso Filippo Turetta, sarà consegnata alla famiglia durante una cerimonia ...Tutto pronto per il conferimento della laurea in Ingegneria Biomedica alla 22enne uccisa pochi giorni prima della discussione della tesi ...L’Università di Padova ha deciso di premiare percorsi di studio e tesi di laurea in memoria di Giulia Cecchettin, la studentessa ...